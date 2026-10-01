Названы глaвные причины ухудшения сна в среднем возрасте

С наступлением среднего возраста сон у многих людей становится менее глубоким, а пробуждения среди ночи учащаются. Эксперты объясняют это постепенной перестройкой циркадных ритмов и сокращением продолжительности глубоких фаз сна, пишет Health.

Качество отдыха также могут снижать хронические заболевания, боль и прием некоторых лекарств. Среди других факторов специалисты выделяют уменьшение выработки мелатонина, бессонницу, синдром беспокойных ног и обструктивное апноэ. У женщин дополнительной причиной нередко становятся гормональные изменения в период перименопаузы и менопаузы.

Свой вклад вносят образ жизни и повседневные нагрузки. Недостаток физической активности, нестабильный режим, работа, семейные обязанности и переживания из-за денег или отношений способны мешать полноценному восстановлению.

При этом проблемы со сном могут формировать замкнутый круг. Некачественный ночной отдых повышает уровень тревоги и беспокойства днем, что, в свою очередь, способно еще сильнее затруднить последующее засыпание.

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