Пенсионерку из Уссурийска осудили за ввоз лекарства с наркотиком

Пенсионерка спрятала в сумке 132 пакета с лекарственным порошком из КНР

60-летнюю жительницу Уссурийска осудили за попытку незаконно ввезти из КНР лекарственный препарат, содержащий наркотическое средство. Женщина приобрела его в аптеке китайского города Суйфэньхэ, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Препарат представлял собой порошок в фольгированных пакетах. Пенсионерка купила три коробки лекарства по совету фармацевта для лечения простуды, при этом рецепта или разрешительных документов у нее не было.

При прохождении таможенного контроля женщина заявила, что не имеет запрещенных или ограниченных к перемещению товаров. Во время досмотра в ее сумке обнаружили 132 спрятанных фольгированных пакета с лекарственным порошком.

В суде пенсионерка полностью признала вину. С учетом ее возраста, состояния здоровья и других смягчающих обстоятельств ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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