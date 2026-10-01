Пенсионерку отправили в колонию за постановку на учет 106 мигрантов

67-летнюю жительницу Сахалина приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы за фиктивную постановку на учет 106 иностранных граждан. Женщина зарегистрировала их в своем жилье, сообщает прокуратура Сахалинской области.

По данным ведомства, пенсионерка совершала преступление в два периода — с сентября по декабрь 2025 года и с февраля по апрель 2026 года. При этом ранее она уже дважды привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. При вынесении приговора учли позицию государственного обвинителя о том, что прежние меры наказания не привели к исправлению осужденной.

Пенсионерка не согласилась с решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Однако суд, учитывая ее личность и отсутствие признаков исправления, оставил приговор без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

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