Первый снег выпадет в Москве в конце октября

Эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки первого снегопада в Москве. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.
«В конце периода кое-где возможен первый снег, который, впрочем, всё равно будет таять», — заявил Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил детали прогноза. Природа в столице не станет торопиться с переходом на зимний режим. Температура воздуха пока остаётся высокой. Осадки в виде снега быстро растают.
Октябрь в Москве обычно приносит постепенное снижение температуры. Устойчивый снежный покров в городе появляется, как правило, в конце ноября или начале декабря.
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