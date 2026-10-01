Первый снег выпадет в Москве в конце октября

Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве в конце октября

Эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки первого снегопада в Москве. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

«В конце периода кое-где возможен первый снег, который, впрочем, всё равно будет таять», — заявил Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил детали прогноза. Природа в столице не станет торопиться с переходом на зимний режим. Температура воздуха пока остаётся высокой. Осадки в виде снега быстро растают.

Октябрь в Москве обычно приносит постепенное снижение температуры. Устойчивый снежный покров в городе появляется, как правило, в конце ноября или начале декабря.

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