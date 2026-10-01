Писательница рассказала о поразительных результатах фасолевой диеты

Писательница Эми Гловер решила регулярно добавлять фасоль в привычные блюда и спустя некоторое время заметила неожиданные изменения в самочувствии. Результатами своего пищевого эксперимента она поделилась с HuffPost.

Перед изменением рациона Гловер предполагала, что увеличение количества бобовых прежде всего отразится на пищеварении. Определенные перемены действительно произошли, однако ожидаемых неприятных последствий вроде повышенного газообразования женщина, по ее словам, не заметила.

Гораздо сильнее писательницу удивило изменение аппетита. Она стала дольше чувствовать себя сытой, практически перестала хотеть сладкого и реже перекусывала нездоровой пищей. Кроме того, привычная дневная сонливость, как утверждает Гловер, практически исчезла.

Женщина также обратила внимание на снижение уровня холестерина, который ранее был повышен из-за наследственной предрасположенности. После изменения питания показатель приблизился к норме. При этом Гловер подчеркнула, что не может достоверно связать этот результат именно с употреблением фасоли.

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