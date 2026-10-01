После наводнений в Таиланде появилась новая угроза: умирают от «крысиной лихорадки»

«Увезли на скорой»: россияне рассказали об инфекциях после ливней в Таиланде

О том, чем опасны обычные лужи после наводнения, рассказала живущая в Таиланде россиянка Светлана Шерстобоева.

Ливни и наводнения в Таиланде принесли новую опасность для местных жителей и туристов. После затоплений некоторых регионов медики заявили о риске бактериальной инфекции, которую называют «крысиной лихорадкой». Подхватить ее можно, пройдя по загрязненной воде с небольшой ранкой или мозолью на ноге.

В последние дни от сильных дождей пострадали некоторые регионы Таиланда, в том числе популярные направления у россиян - Бангкок и Паттайя.

Россиянка Светлана Шерстобоева, которая живет в Таиланде, обратила внимание на предупреждение властей в своем блоге. В группе риска сейчас могут оказаться не только жители затопленных районов, но и волонтеры, которые разбирают последствия стихии, разносят гуманитарную помощь или часами находятся по колено в воде.

Возбудители заболевания - бактерия лептоспироза. Ее могут переносить крысы, мыши, собаки, свиньи, коровы, буйволы и другие животные. Бактерия находится в загрязненной воде и влажной почве. А в организм человека проникает через повреждения кожи или слизистые оболочки. Небольшая царапина, натертая обувью мозоль или порез на ноге во время прогулки по затопленной улице увеличивают риск заражения.

В Сети было много видео российских туристов, которые передвигались в дни наводнения босиком, в кроксах или вьетнамках. Врачи предупреждают: это опасно.

Департамент контроля заболеваний Таиланда сообщил, что с начала 2026 года в стране выявили 3303 заболевших лептоспирозом. 46 пациентов умерли. Медики связывают повышенный риск в том числе с сезоном дождей, подтоплениями и контактом людей с загрязненной водой и почвой. После наводнений вероятность контакта человека с зараженной водой резко возрастает.

Публикация Светланы в Сети вызвала отклик у людей, которые уже сталкивались с последствиями сильных дождей.

Одна из россиянок рассказала, что во время похода ее знакомая после сильного ливня искупалась в водоеме, после чего тяжело заболела и в результате осталась инвалидом: «Тогда этот случай обсуждали и предупреждали: не ходить босыми ногами по затопленным местам, не купаться после ливней».

Другой мужчина вспомнил собственную историю, которая произошла в Паттайе: «Как-то давно попал под ливень. На дороге и тротуарах была река. Через пару дней началась сильнейшая инфекция со всеми вытекающими последствиями. Из отеля увозили на скорой, было полное обезвоживание, кровь не могли взять. В госпитале всю ночь ставили физраствор и антибиотики. Утром отпустили».

Опасность лептоспироза в том, что первые симптомы почти не отличаются от других инфекций. Многие путают заболевание с гриппом или ковидом. Сначала у человека резко поднимается температура, дальше - озноб, головная боль, тошнота, рвота и ломота в теле. Один из характерных признаков - боль в мышцах, особенно в икрах и пояснице. Инкубационный период составляет примерно 5-14 дней, хотя симптомы могут появится в промежутке от двух до 30 дней после заражения.

При легком течении болезни возможна лишь высокая температура и недомогание. В тяжелых случаях не исключены острая почечная недостаточность, поражение печени с желтухой, менингит, нарушение дыхания и кровотечение в легких.

Лептоспироз лечится антибиотиками. Тяжелых пациентов госпитализируют. Если начинают отказывать почки или легкие, может потребоваться реанимационная помощь, диализ или ИВЛ.

Тайские медики рекомендуют во время и после наводнений вообще не заходить в паводковую воду. Если нет возможности, нужно использовать закрытую непромокаемую обувь и перчатки. Ссадины необходимо закрывать водонепроницаемой повязкой. После контакта с грязной водой надо тщательно вымыть кожу чистой водой с мылом.

Тем временем сезон дождей в Таиланде не закончился. Метеорологи предупреждают о новой волне сильных осадков с 5 по 10 октября.