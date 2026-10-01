Преступники в страхе убежали от нового мексиканского солдата: им оказался чихуахуа

Национальная гвардия Мексики нашла необычного бойца для борьбы с преступными группировками и картелями: чихуахуа по кличке Командо. Пёс тренируется для поисково-спасательных работ, носит защитные очки, жилет и камеру на голове, а на тренировке преодолел полосу препятствий, пока полностью обученная крупная собака сидела неподвижно.

В поисках животных для своих операций большинство военных и национальных гвардейцев выбирают немецких овчарок и других крупных дворняжек, но Национальная гвардия Мексики выбрала чихуахуа по кличке Командо. Маленький пёс был взят около полугода назад, когда был ещё щенком, после того как его пожилые хозяева не смогли продолжать заботиться о нём.

Сейчас Командо тренируется, чтобы помогать в поисково-спасательных работах, а также является неофициальным талисманом Национальной гвардии: у него есть собственный жилет, миниатюрные защитные очки и камера на голове, которые помогают ему в работе. Он также уже проявил храбрость. Сообщается, что во время тренировки Командо бросился в бой и преодолел полосу препятствий, в то время как полностью обученная крупная собака сидела неподвижно. Лейтенант Дебора Эрнандес заявила, что Командо напоминает многим о том, что «под формой мы остаёмся людьми».

Хотя его роль и размер невелики, его служба поможет Национальной гвардии в борьбе с организованной преступностью в стране. Картели разбросаны по всей Мексике и десятилетиями ведут борьбу за влияние и контроль над поставками запрещённых веществ из Синалоа в страны Персидского залива. Ранее в 2026 году всплеск насилия в Мексике после смерти наркобарона «Эль Менчо» вновь привлёк внимание мировой общественности к картелям. Тогда случились множественные насильственные исчезновения, убийства средь бела дня и массовые захоронения, поскольку картели борются за защиту своей территории и поставок «товара». Борьба между преступными организациями в Мексике началась как гражданская война внутри картелей, спровоцированная арестом в 1989 году «Крёстного отца» Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо за пытки и убийство американского агента. Нынешний президент Мексики Клаудия Шейнбаум, как и её предшественница, раскритиковала стратегию «главаря» предыдущих администраций, которая устраняла лидеров картелей только для того, чтобы спровоцировать взрывы насилия по мере распада картелей. Несмотря на то, что она остаётся популярной в Мексике, безопасность считается постоянной проблемой страны.