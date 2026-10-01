Президент США назвал пилота Flydubai террористом или психом

Трамп допустил, что пилот Flydubai мог быть террористом или психически больным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал чрезвычайную ситуацию на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что второй пилот рейса мог оказаться «террористом или психом».

Трамп отметил, что обсуждал инцидент с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, именно действия второго члена экипажа стали причиной хаоса на борту.

Самолет подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт происшествия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из пилотов нанес ножевые ранения коллеге и пытался разбить лайнер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже квалифицировал произошедшее как попытку теракта.

Ранее мы писали: Израиль раскрыл план захвата Boeing со 174 пассажирами на борту

Читайте также: Удар по своим: Трамп заявил, что Fox News работает на демократов

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!