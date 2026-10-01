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Общество 2486

Президент США назвал пилота Flydubai террористом или психом

Трамп допустил, что пилот Flydubai мог быть террористом или психически больным

Трамп допустил, что пилот Flydubai мог быть террористом или психически больным
Фото: сгенерировано нейросетью Qwen/Владимир Злодеев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал чрезвычайную ситуацию на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что второй пилот рейса мог оказаться «террористом или психом».

Трамп отметил, что обсуждал инцидент с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, именно действия второго члена экипажа стали причиной хаоса на борту.

Самолет подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт происшествия. Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из пилотов нанес ножевые ранения коллеге и пытался разбить лайнер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже квалифицировал произошедшее как попытку теракта.

Ранее мы писали: Израиль раскрыл план захвата Boeing со 174 пассажирами на борту

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Автор:
Дональд Трамп Исраэль Кац Биньямин Нетаньяху США Тель-Авив Израиль Саудовская Аравия Общество