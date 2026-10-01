Раскрыто, что может скрываться за стремлением Гейтса ограничить развитие ИИ

Специалист в области искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин в эфире телеканала «Царьград» прокомментировал заявление основателя Microsoft Билла Гейтса о необходимости ограничения развития ИИ.

Как заметил эксперт, Гейтс выступил с призывом к законодательному ограничению использования нейросетей, но вовсе не из-за того, что он проигрывает другим, а якобы из лучших побуждений, из-за угрозы массового уничтожения населения планеты.

«Помнится, сам товарищ Гейтс выступал, если я правильно помню, за радикальное сокращение численности населения планеты, численности человечества. Но сейчас как-то переобулся в воздухе», — отметил собеседник телеканала. Душкин с иронией указал, что Гейтс мог «поумнеть», либо мог «стать гуманистом».

Спикер утверждает, что сейчас все, кто узнают про искусственный интеллект, стремятся его ограничить, и, хотя не очень понятно, какие меры предлагаются, все любят об этом говорить, и туда же подался и основатель Microsoft.

Эксперт напомнил, что несколькими годами ранее Илон Маск призывал ввести мораторий на обучение моделей, а потом у него самого неожиданно появился Grok.

«Что-то здесь нечисто, мне кажется», — добавил Душкин.