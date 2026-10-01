«Разговоры о важном» дополнят просмотром кино

В школьные «Разговоры о важном» планируется внедрить созданный с помощью искусственного интеллекта видеоконтент — об этом рассказал митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов). Он же является идеологом и автором сценариев фильмов для этого проекта.

Митрополит Тихон подчеркнул, что выступает не только идеологом, но и автором большинства сценариев фильмов для «Разговоров о важном». Производство контента осуществляется специализированным гуманитарным фондом, действующим под эгидой Минпросвещения РФ. По словам Шевкунова, с его подачи новые фильмы и видеоролики для школ будут создаваться с использованием искусственного интеллекта. Он отметил, что применение ИИ в образовании уже стало реальностью, а не экспериментом.