Россиянина осудили за попытку сжечь дом с тремя детьми

В Забайкалье мужчину за попытку сжечь дом с тремя детьми приговорили к 12 годам

В Забайкальском крае Нерчинский райсуд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за покушение на убийство 3 детей. Он запер их в доме и устроил пожар, проинформировали в объединенном пресс-центре судов региона.

В мае 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дом, в котором, по данным следствия, находились его ребенок и двое детей сожительницы. Мужчина разлил бензин у входа в детскую, а также «облил горючим мебель в комнатах и чиркнул спичкой». Далее, заперев входную дверь, ушел в гараж.

Он не принимал никаких мер по тушению огня. К счастью, дети смогли спастись, выбравшись через окно из горящего дома.

Суд квалифицировал эти действия как покушение на убийство трех человек общеопасным способом. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.