Российские врачи успешно прооперировали 100-летнего мужчину

В Кемерове успешно прооперировали 100-летнего пациента с чрезвертельным переломом правой бедренной кости, используя малоинвазивный метод. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов в платформе «Макс».

По информации ведомства, пациента госпитализировали в травматологическое отделение Кемеровской городской клинической больницы №11 с диагнозом «чрезвертельный перелом правой бедренной кости».

После тщательного обследования врачи травматологического отделения приняли решение о необходимости оперативного вмешательства. Операция, известная как интрамедуллярный остеосинтез, была проведена успешно. В ходе этой малоинвазивной процедуры через небольшой разрез в кость был введён металлический стержень, который надёжно зафиксировал отломки кости изнутри.

Министр отметил, что переломы бедренной кости у пожилых людей — одна из самых частых травм. С возрастом кости становятся более хрупкими, и даже незначительные падения могут привести к серьёзным повреждениям.