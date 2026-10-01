Сеновик, голубь и мусорный пакет: как мода превратилась в искусство абсурда

Пуховик вообще-то от слова «пух». Но минский дизайнер Егор Жданович решил, что это правило — для слабаков, и набил куртку настоящим белорусским луговым сеном.

Прозрачные панели из ПВХ, объемный силуэт, капюшон — и все это выглядит так, будто вы переоделись в стог. Соцсети тут же окрестили вещь «сеновиком», а шутки посыпались градом: «Держитесь подальше от коров», «Когда пуховик из картошки?» и коронное — «Не показывайте это Balenciaga».

Куртка стоит 50 000 рублей, у нее есть срок годности — стоит сену намокнуть, и арт-объект начнет менять форму. Но это, кажется, никого не смущает.

Когда мусор стоит как подержанный авто

Но это не единственное превращение абсурда в люкс. Balenciaga, например, давно и методично превращает обыденность в объект желания. Их мусорный пакет — да, тот самый, похожий на пакет для бытовых отходов — стоит $1950 и до сих пор продается. Рядом — сумка-пачка чипсов из глянцевой телячьей кожи за $2050. Кошелек в виде свернутого пакета чипсов, сапоги, напоминающие обувь строителя, браслеты из скотча — Демна Гвасалия построил империю на эстетике мусорной урны и заставил мир платить за это.

Louis Vuitton тоже не отстает: сумка-ведро из-под краски за $2850, аксессуар в виде печенья с желаниями за $2310 — причем с определенного ракурса печеньице больше напоминает пятую точку, чем десерт. Японская марка Doublet пошла еще дальше и выпустила сумку, которая выглядит как ржавое ведро, — за $770. И сапоги, сшитые так, будто кто-то пустил на них соседскую кошку.

Голубь, слон и помидор: зоопарк Джонатана Андерсона

Если Balenciaga работает с эстетикой отбросов, то Джонатан Андерсон — с зоологией. Его клатч в виде голубя, напечатанный на 3D-принтере, мгновенно стал хитом соцсетей, а Сара Джессика Паркер несла его в «И вот так» с таким видом, будто это обычная вечерняя сумочка. Голубь за $890 полностью распродался, а оригинал теперь выставлен в Лувре.

За голубем последовали канарейка, лягушка, тупик, еж и даже слон — последний за $2450. Андерсон умеет делать вещь мемом, не превращая ее в одноразовую шутку: за странной формой всегда стоит работа с материалом и контекстом. Миланский таксист, увидев клатч-голубя у актрисы в машине, буквально потребовал разрешить его сфотографировать. «И это сила моды», — заметила Сара Джессика.

Мультяшные сапоги и чучела на подиуме

Бруклинская арт-банда MSCHF (читается как «mischief» — «шалость») выпустила ботинки, которые выглядят так, будто их нарисовал мультипликатор. Big Red Boots — гипертрофированные красные сапоги, вдохновленные обувью Астробоя, — стоили $350 и взорвали интернет в 2023 году. Их носили на красных дорожках, в них фотографировался Хасбик, и каждый, кто надевал их на улицу, автоматически становился перформансом.

А на Неделе моды в Париже Schiaparelli отправил по подиуму модели с головами льва, снежного барса и волка на плечах. Чучела были изготовлены художником по таксидермии — ни одно животное не пострадало, и даже PETA одобрила показ. Реакция интернета была предсказуемой: от восторга до обвинений в прославлении охоты.

Почему мы покупаем абсурд

Можно, конечно, списать все на эпатаж и хайп. Но за каждой из этих вещей стоит вопрос, который мода задает себе уже не первое десятилетие: где проходит граница между искусством и коммерцией? Между одеждой и объектом? Между красивым и осмысленным?

Мусорный пакет Balenciaga не вместит больше, чем обычный. В сумку-голубь Андерсона едва поместится помада и ключи. Но все эти вещи — не про утилитарность. Они про эмоцию, про разговор, про тот момент, когда вещь перестает быть вещью и становится высказыванием. Или, если угодно, шуткой, которую поддержали миллионы просмотров и несколько тысяч долларов.

Мода всегда балансировала на грани прекрасного и нелепого. Просто сейчас эта граница проходит через стог сена, мусорный пакет и клатч-голубя — и честно говоря, это куда веселее, чем очередная бежевая тренч-косуха. Хотя кто знает, что будет следующим дропом. Может, пуховик из картошки?