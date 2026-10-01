Сергей предвидел смерть: слова Азизы на похоронах Соседова вызвали оторопь

Певица Азиза приехала на Троекуровское кладбище, чтобы проводить музыкального критика и тележурналиста Сергея Соседова в последний путь. Как известно, именно ее при жизни критик называл настоящей дивой эстрады. В траурном зале Азиза произнесла слова, которые у многих вызвали оторопь.

Певица неожиданно стала рассказывать об одном таланте Сергея, который он не афишировал. Оказалось, что Соседов при жизни писал стихи.

- Композитор Олег Молчанов написал мне песню, где было прекрасное вступление, куплеты, а припев мне не заходил, - заявила певица.

В какой-то момент Молчанов посоветовал Азизе обратиться за помощью к Соседову. «Он прекрасные стихи пишет», - сказал ей композитор. Певица сразу позвонила Сергею.

- Сережа сказал: «Присылай текст, Аза», - продолжила артистка. – И буквально за несколько минут он прислал то, что полгода не могли сочинить наши поэты. Он написал такие слова: «Если в жизни падать, то вновь, улыбаясь, вставать. За дождями боль оставить и снова дерзать, снова взлетать».

- Банальное падение, лестница, реальная действительность, - не скрывала эмоций Азиза. – Не в переносном, а в прямом смысле: человек падает. Но как высоко после этого падения он взлетает! Взлетает над нами над всеми.

Азиза до сих пор не понимает, почему Соседов написал ей строчки именно про падение. Всем известно, что из жизни Сергей ушел, упав на лестничной площадке. «Неужели он предвидел свой уход заранее?» - ошарашенно спросила рядом со мной стоявшая женщина.

- Что это – совпадение? Что это – видение? Что это – предчувствие? – вопрошает артистка. - О каком падении он говорил? Не знаю! У каждого свое падение. Но взлет, который совершил он, так неожиданно для себя, семьи, мамы, для всех нас он оказался самым высоким полетом. Спасибо, Сережа!

Азиза поблагодарила судьбу за знакомство с Сергеем. И пообещала непременно выпустить песню, где куплет, который оказался пророческим, сочинил Соседов.