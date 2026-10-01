Сергей Собянин присвоил площадке «Астра» статус технопарка

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что площадка «Астра» на северо-востоке российской столицы получила статус технопарка. Об этом московский градоначальник рассказал в публикации в своем официальном аккаунте на отечественной платформе MAX.

«Статус позволит управляющей компании получать налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю, а также воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и списать до 90% инвестиций в основные средства, применив пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 13,5% в региональной части», — сообщил глава российской столицы.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что технопарк расположен в Бутырском районе по адресу: Огородный проезд, дом 16/1, строение 5. Общая площадь его помещений превышает 17,6 тысячи квадратных метров. Градоначальник указал, что на площадке работает 18 компаний-резидентов, которые специализируются на создании программного обеспечения и средств защиты информации. В них трудятся более 1,9 тысячи человек. Кроме того, на территории технопарка проводят мероприятия, посвященные современным технологиям.

Собянин раскрыл, что общий объем инвестиций составит около 1 миллиарда рублей. Согласно заявлению столичного градоначальника, в планы входит закупка современного оборудования, а именно серверов, серверных платформ, систем хранения данных, коммутаторов и других приборов, необходимых для создания новых и развития существующих IT-решений.

Отмечается, что в российской столице действует 57 технопарков, в том числе 13 площадок, созданных в рамках инвестиционных приоритетных проектов. Там работают более 2,4 тысячи компаний, где трудятся свыше 79 тысяч человек.

Публикация мэра свидетельствует, что с 2016 года объем инвестиций в развитие столичных технопарков составил около 198 миллиардов рублей. На каждый рубль предоставленных налоговых льгот приходится примерно 13 рублей частных вложений.

Как заметил Собянин, статус технопарка или инвестиционного приоритетного проекта по его созданию присваивается на 10 лет, и он позволяет получить льготы по земельному и имущественному налогу, а также снизить ставку арендной платы за землю. По словам столичного градоначальника, благодаря этим мерам нагрузка по региональным налогам может сократиться до 25%.

Кроме того, глава Москвы уточнил, что управляющие компании также могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере до 90% расходов на оснащение площадок оборудованием и строительство капитальных объектов. При этом применяется пониженная ставка налога на прибыль в региональной части, которая составляет 13,5%, дополнил мэр Москвы.

Сообщение градоначальника гласит, что для резидентов предусмотрены гранты на пилотирование инновационных решений в размере до четырех миллионов рублей в год. Управляющие компании могут получить субсидии на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для модернизации и развития имущественного комплекса технопарков.

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