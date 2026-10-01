Сервис «Красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» в 2026 году

«Красная кнопка» появится на портале «Госуслуги» в текущем году для блокировки мошеннических действий. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью РИА Новости.

«Дорабатываем „красную кнопку“ на „Госуслугах“. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. „Кнопка“ заработает в этом году. Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку», — рассказал Дмитрий Григоренко.

Благодаря этой кнопке мошенник не сможет перевести деньги от имени пользователя. Кроме того, злоумышленники не смогут сменить пароли. К новому механизму подключаются банки и операторы связи. Функция блокирует значимые онлайн-операции по требованию владельца учётной записи. Ещё одна цель сервиса заключается в защите средств граждан.

Пакет мер включает создание единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Также предлагается запретить продажу предоплачённых сим-карт. Их распространение разрешат только через прямых дилеров. Ещё один пункт предусматривает СМС-рассылки исключительно через поставщиков услуг связи.

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