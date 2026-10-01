Сеть интим-притонов накрыли в Иркутске, а в Кемерове школьник напал на учителя с ножницами: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

На Сахалине у продавцов изъяли нелегальное золото на 47 млн рублей. Директор фирмы приобрел и хранил немаркированный товар для продажи.

Осужденная сбежала из колонии-поселения в Приамурье. Причина — тоска по дому.

В Кемерове школьник напал на учителя с ножницами. Конфликт случился на перемене. Мальчик обрезал волосы однокласснице, а затем ранил педагога.

В Брянске при атаке БПЛА пострадали 12 человек. Среди получивших ранения было 7 студентов. Пострадавших доставили в больницу.

Сеть интим-притонов накрыли в Иркутске. В притонах клиентам оказывались интим-услуги за деньги. Стоимость так называемого удовольствия составляла от 2 до 6 тысяч рублей за час.

Петербурженка попала в больницу из-за передозировки лекарства для похудения. Женщина перестала чувствовать левую часть лица и тела, начались головные боли, спазмы и панические атаки.

В Волгограде обнаружили тело неизвестного мужчины. Сигнал поступил от очевидцев. Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются.

В Петербурге компания 5 лет обманывала налоговую и накопила долг 200 млн рублей. Генеральный директор транспортной организации отправлял в налоговую декларации с ложной информации о вычетах НДФЛ. С компании взыскали пени и штрафы

Красноярский край вошёл в тройку самых опасных регионов по медведям. На первом месте рейтинга расположился Приморский край, на третьем — Иркутская область.

Фрагмент скелета огромного существа нашли на раскопках в Казани. Диаметр найденного позвонка 20 см. Ископаемое планируют передать палеонтологам.