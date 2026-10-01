Сильный удар по мигрантам: США массово отзывают визы при Трампе

Госдеп США аннулировал больше 250 тысяч виз при администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа решила аннулировать больше 250 тысяч виз. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт в эфире телеканала Fox News.

Чиновник назвал эту цифру «исторической вехой», символизирующей решимость властей обеспечить безопасность американцев. По его словам, каждое решение принималось в интересах национальной обороны. Благодаря масштабным проверкам ведомство выявляло лиц, причастных к преступлениям, поддержке терроризма или обману иммиграционной системы.

Пиготт подчеркнул, что американская виза является привилегией, а не правом. Нарушение условий пребывания ведет к немедленной потере этого статуса.

Ранее Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Эти меры коснулись лиц, подозреваемых в коррупции и содействии наркотрафику.

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