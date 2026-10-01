Сильный удар по мигрантам: США массово отзывают визы при Трампе

Администрация президента США Дональда Трампа решила аннулировать больше 250 тысяч виз. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт в эфире телеканала Fox News.
Чиновник назвал эту цифру «исторической вехой», символизирующей решимость властей обеспечить безопасность американцев. По его словам, каждое решение принималось в интересах национальной обороны. Благодаря масштабным проверкам ведомство выявляло лиц, причастных к преступлениям, поддержке терроризма или обману иммиграционной системы.
Пиготт подчеркнул, что американская виза является привилегией, а не правом. Нарушение условий пребывания ведет к немедленной потере этого статуса.
Ранее Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Эти меры коснулись лиц, подозреваемых в коррупции и содействии наркотрафику.
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