Ситуация в очереди на проезд по Крымскому мосту изменилась

В очереди на проезд по Крымскому мосту остаются 310 автомобилей

Очереди к Крымскому мосту заметно уменьшились: к 19:00 мск ручной досмотр ожидали 310 автомобилей. Данные опубликованы в канале об оперативной обстановке на подъездах к мосту в мессенджере "Макс".

Со стороны Тамани скопились 230 машин, ожидание оценивалось примерно в час. Со стороны Керчи в очереди находились 80 автомобилей.

Тремя часами ранее, в 16:00, проезда ожидали 850 транспортных средств: 300 со стороны Тамани и 550 со стороны Керчи.

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