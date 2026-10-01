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Общество 1961

СК начал проверку из-за пожара в особняке у Исаакиевского собора

По факту возгорания в центре Петербурга организована доследственная проверка

По факту возгорания в центре Петербурга организована доследственная проверка
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку по факту возгорания в особняке, расположенном в Адмиралтейском районе города, неподалёку от Исаакиевского собора. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГСУ, в особняке произошло возгорание. Следственный отдел по Адмиралтейскому району проводит проверку. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. 

Других подробностей — о причинах пожара, возможных пострадавших и ущербе — на данный момент не приводится.

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