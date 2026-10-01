СК начал проверку из-за пожара в особняке у Исаакиевского собора

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку по факту возгорания в особняке, расположенном в Адмиралтейском районе города, неподалёку от Исаакиевского собора. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ГСУ, в особняке произошло возгорание. Следственный отдел по Адмиралтейскому району проводит проверку. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия.
Других подробностей — о причинах пожара, возможных пострадавших и ущербе — на данный момент не приводится.
Читайте также:
В Петербурге тушат особняк Миллера: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.
Коты и баллоны часто становятся причиной пожара: где еще усатые устраивали ЧП.