Депутаты от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) потребовали от правительства Дональда Туска разъяснений по поводу Украинского центра реабилитации ветеранов в Варшаве. Об этом сообщает портал VideoParlament.

Политики настаивают на проверке учреждения со стороны спецслужб и раскрытии источников его финансирования. По их данным, центр связан с бригадой «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Инициатором создания структуры выступил один из руководителей формирования Андрей Билецкий** (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий направили обращение в канцелярию премьера. Они хотят выяснить, было ли руководство страны осведомлено о планах открытия центра, консультировались ли власти по поводу его деятельности и оценивали ли потенциальные риски. Особое внимание оппозиции привлекает вопрос возможного финансирования инициативы из государственного бюджета Польши.

Конфликт вокруг центра стал продолжением давнего спора Варшавы и Киева об исторической памяти. Отношения стран осложняет трактовка массовых убийств поляков на Волыни, в Восточной Галиции и соседних регионах в 1939–1945 годах. Пик расправ, известный как Волынская резня, польская сторона признает геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах.

В 2026 году напряженность достигла нового уровня после участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА*** (запрещенные в РФ экстремистские организации). За эти действия президент Украины был лишен высшей награды Польши — ордена Белого Орла. Депутаты ПиС также раскритиковали отсутствие четкой позиции властей по вопросам памяти.

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* Запрещенная в России террористическая организация.