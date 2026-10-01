Список болезней, с которыми не берут в армию в 2026 году: кого освободят по расписанию болезней

Какие заболевания освобождают от призыва и как подготовиться к медкомиссии

В 2026 году в армию не берут призывников с заболеваниями, которые дают категорию годности «В» или «Д» в соответствии с «Расписанием болезней» — приложением к постановлению правительства №565. Категорию определяет военно-врачебная комиссия. Она учитывает не только диагноз, но и тяжесть болезни: как часто бывают обострения, что показали обследования и насколько нарушены функции организма. Поэтому с одним и тем же диагнозом одного призывника признают годным с незначительными ограничениями, другого — ограниченно годным, а третьему дадут отсрочку на лечение. С какими болезнями не берут в армию в 2026 году, что означают категории «В», «Г» и «Д» и какие документы взять в военкомат — в материале mk.ru.

Что изменилось в призыве в 2026 году

С 1 января 2026 года призывные мероприятия проводятся в течение всего календарного года, а не дважды в год — как было раньше. Это означает, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии могут проходить с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка призывников к месту службы по общему правилу по-прежнему проводится два раза в год:

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Для жителей отдельных районов Крайнего Севера, занятых на посевных и уборочных работах сельских жителей и педагогических работников предусмотрены особые сроки. Такой порядок закреплен в статьях 22 и 26.1 закона № 53-ФЗ.

В 2026 году призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе, не имеют действующей отсрочки или основания для освобождения.

Как отметил в беседе с mk.ru юрист Антон Иванов, главное изменение заключается в том, что с 2026 года призыв больше не ограничен весенней и осенней кампаниями. Но это не означает, что человека могут отправить в воинскую часть в любой момент года. Закон разделяет призывные мероприятия и непосредственно отправку к месту службы.

«На практике для призывника изменилось прежде всего взаимодействие с военкоматом. Раньше человек во многом ориентировался на весеннюю и осеннюю призывные кампании. Теперь рассчитывать на то, что между ними призывные мероприятия проводиться не будут, уже нельзя», — комментирует эксперт. © Shatokhina Natalia/ news.ru/Global Look Press

Что такое медицинское освидетельствование

Медицинское освидетельствование необходимо, чтобы определить категорию годности гражданина к военной службе. Его проводят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог и стоматолог. При необходимости привлекают врачей других специальностей.

До освидетельствования призывник проходит обязательные исследования:

флюорографию или рентгенографию легких, если актуальных результатов нет;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиографию в покое;

исследование крови на ВИЧ, гепатиты B и C.

В день освидетельствования измеряют рост и массу тела, а также рассчитывают индекс массы тела. Полный порядок установлен постановлением правительства № 565.

Важно: задача комиссии — не ставить новый диагноз, а оценить уже имеющиеся медицинские данные и сопоставить состояние здоровья с «Расписанием болезней». Если предоставленной информации недостаточно, призывника должны направить на амбулаторное или стационарное обследование для уточнения диагноза.

Категории годности к военной службе

После осмотра и изучения документов призывнику присваивают одну из пяти категорий.

Категория «А» — годен к военной службе. Существенных ограничений по здоровью нет.

Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. Служить можно, но не во всех родах войск и не на всех должностях.

Категория «В» — ограниченно годен. Гражданина освобождают от обычного призыва на срочную службу и зачисляют в запас.

Категория «Г» — временно не годен. Предоставляется отсрочка по состоянию здоровья. Ее продолжительность зависит от заболевания и может составлять до 12 месяцев.

Категория «Д» — не годен к военной службе. Гражданина освобождают не только от призыва, но и от исполнения воинской обязанности.

Сами категории годности не изменились, однако в 2026 году врачи применяют актуальную редакцию требований к состоянию здоровья. Использовать старые интернет-таблицы рискованно: формулировки и критерии по ряду заболеваний корректировались.

«Сам по себе диагноз еще не всегда означает освобождение от призыва. Имеют значение степень заболевания, нарушение функций организма и медицинские документы, которыми состояние здоровья подтверждается. При одном и том же заболевании в зависимости от его тяжести категория годности может быть разной», — уточнил Антон Иванов.

Как пояснил mk.ru юрист, эксперт по военному праву Владислав Манин, одинаковое название диагноза еще не означает одинаковое состояние здоровья.

«Например, при гипертонической болезни статья 43 предусматривает стационарное обследование, документированное диспансерное наблюдение не менее шести месяцев и неоднократное суточное мониторирование давления. В иных случаях призывнику дадут временную отсрочку или признают годным к военной службе», — привел пример Владислав Манин.

Важно: статья носит справочный характер. Категорию годности определяет медицинская комиссия на основании документов, результатов обследований и действующей редакции законодательства.

С какими болезнями не берут в армию в 2026 году

Расписание болезней включает 17 больших разделов: от инфекций и новообразований до заболеваний позвоночника, органов зрения и последствий травм. Для призывников применяется первая графа документа.

Категории «В» или «Д» могут быть установлены при следующих группах заболеваний:

тяжелых инфекционных и паразитарных болезнях;

злокачественных и некоторых доброкачественных новообразованиях;

заболеваниях крови и иммунной системы;

эндокринных нарушениях и тяжелых расстройствах питания;

стойких психических расстройствах;

эпилепсии и других заболеваниях нервной системы;

выраженных нарушениях зрения или слуха;

тяжелых заболеваниях сердца и сосудов;

бронхиальной астме и некоторых других хронических болезнях органов дыхания;

язвенной болезни и тяжелых нарушениях работы органов пищеварения;

заболеваниях позвоночника, суставов и стоп с нарушением функций;

хронических заболеваниях почек и мочеполовой системы;

последствиях серьезных травм, операций и отравлений.

Этот перечень не является исчерпывающим. Кроме того, наличие болезни еще не означает автоматического освобождения: значение имеют конкретный пункт статьи, степень нарушения функций и медицинское подтверждение. © Shatokhina Natalia/ news.ru/Global Look Press

Зрение, астма, сколиоз, плоскостопие: когда освобождают, а когда нет

Берут ли в армию с бронхиальной астмой?

Бронхиальная астма рассматривается в статье 52 «Расписания болезней». При тяжелой форме призывнику по первой графе устанавливается категория «Д», при средней и легкой — категория «В».

Однако заболевание должно быть подтверждено медицинскими документами. При впервые выявленных признаках астмы предусмотрено обследование в стационаре. Если человек не испытывал симптомов пять лет и более и исследования не подтверждают измененную реактивность бронхов, оснований применять эту статью может не быть.

Актуальные критерии приведены в разделе о заболеваниях органов дыхания.

С каким зрением не призывают в армию?

При оценке зрения учитываются не только привычные человеку «минус» или «плюс», но и показатели рефракции в отдельных меридианах, астигматизм, острота зрения с коррекцией и состояние каждого глаза.

По действующему расписанию:

близорукость или дальнозоркость более 12 диоптрий в одном из меридианов дает категорию «Д»;

показатели более 8 и до 12 диоптрий дают категорию «В»;

при близорукости более 6 и до 8 диоптрий также предусмотрена категория «В»;

при менее выраженных нарушениях может быть установлена категория «Б».

Для астигматизма действуют отдельные пороговые значения. Степень нарушения определяют с помощью рефрактометрии или скиаскопии в условиях циклоплегии. Подробные критерии содержатся в статье 34 «Расписания болезней».

Берут ли в армию со сколиозом и остеохондрозом?

Сам по себе сколиоз не гарантирует освобождения. Фиксированный сколиоз II степени с углом искривления от 11 до 17 градусов без нарушения функций соответствует категории «Б-4». Это означает, что человек подлежит призыву, хотя выбор вида службы для него будет ограничен.

Категория «В» возможна при более выраженных изменениях либо при подтвержденном нарушении функций. Категория «Д» предусмотрена для заболеваний позвоночника со значительным нарушением функций, в том числе для некоторых тяжелых деформаций.

Похожий принцип применяется к остеохондрозу. «Для категории «В» нужны предусмотренные статьей клинические и рентгенологические признаки. Болевой синдром при нагрузке должен подтверждаться неоднократными обращениями. Одна запись в заключении МРТ не гарантирует освобождения», — комментирует Владислав Манин.

Заболевания костно-мышечной системы и критерии перечислены в статье 66 расписания.

Берут ли в армию с плоскостопием?

Распространенное утверждение, что с любым плоскостопием не призывают, неверно. Плоскостопие первой степени не препятствует службе. Вторая степень по первой графе соответствует категории годности «Б-3».

Освобождение от призыва возможно, в частности, при продольном плоскостопии III степени, а также при более тяжелых деформациях стопы. При оценке учитываются болевой синдром, нарушение статики, артроз суставов и возможность носить военную обувь.

Степень продольного плоскостопия устанавливают по рентгенограммам стоп, выполненным стоя под нагрузкой. Поэтому старый снимок без нагрузки может оказаться недостаточным.

Влияют ли рост и вес на категорию годности

Недостаточное физическое развитие регулируется статьей 86 «Расписания болезней». Если масса тела составляет менее 45 килограммов или рост — менее 150 сантиметров и такое состояние выявлено впервые, призывника направляют на обследование и признают временно не годным на 12 месяцев.

Если после наблюдения показатели остаются ниже установленных значений, дается категория «В». Следовательно, небольшой рост или низкая масса тела обычно не приводят к немедленному окончательному освобождению: сначала требуется обследование.

При избыточном весе комиссия ориентируется на индекс массы тела (ИМТ) и учитывает сопутствующие нарушения. Универсального правила «с таким-то весом не берут» нет: при одинаковом весе, но разном росте ИМТ будет разным. Его считают так: вес в килограммах делят на рост в метрах, возведенный в квадрат.

Например, при весе 110 кг и росте 180 см ИМТ равен 110 : (1,8 × 1,8) = 110 : 3,24 ≈ 34. Это ожирение I степени.

Ожирение I и II степени от призыва не освобождает: в первом случае ставят категорию «А-2», во втором — «Б-3». Если у призывника впервые выявлено ожирение III степени, его признают временно не годным на 6 месяцев (категория «Г»). При необходимости отсрочку могут дать повторно. Если лечение не помогло, при следующем освидетельствовании ставят категорию «В», и призывник освобождается от службы. Когда ожирение осложнено другими болезнями и функции организма значительно нарушены, возможна категория «Д». Недостаток веса оценивают отдельно: при ИМТ менее 18,5 призывника направляют на обследование.

Когда предоставляют отсрочку по здоровью

Категорию «Г» устанавливают, если заболевание или его последствия носят временный характер и состояние может измениться после лечения или восстановления. Такая ситуация возможна:

после травмы;

после операции;

при остром заболевании;

при обострении хронической болезни;

при временном нарушении функций;

когда требуется лечение и повторная оценка здоровья.

По статье 24 закона № 53-ФЗ отсрочка по состоянию здоровья предоставляется на срок до одного года. По окончании отсрочки проводится новое медицинское освидетельствование. Его результатом может стать любая категория — от «А» до «Д», в зависимости от состояния человека к этому моменту. © Belkin Alexey/news.ru/ Global Look Press

Как подготовиться к медицинской комиссии

Главная ошибка — рассчитывать, что врачи военкомата за один день самостоятельно обнаружат и полностью обследуют хроническое заболевание. Информация из государственных медицинских систем может запрашиваться без участия гражданина, но это не гарантирует, что в личном деле окажутся все необходимые документы и актуальные результаты.

До явки на комиссию желательно собрать:

Выписки из амбулаторной карты и стационаров. Заключения профильных врачей. Результаты анализов и функциональных исследований. Рентгеновские снимки, КТ и МРТ с описаниями. Документы о лечении, операциях и обращениях за неотложной помощью. Сведения о частоте обострений и назначенных препаратах.

Лучше подготовить копии, а оригиналы оставить у себя. Документы, которые имеют значение для определения категории, следует официально приобщить к личному делу.

На приеме нужно спокойно и последовательно рассказать врачу о жалобах, длительности заболевания, лечении и ограничениях в повседневной жизни. Преуменьшать симптомы так же неразумно, как и преувеличивать их или пытаться симулировать болезнь.

Что делать, если диагноз не учли

Если имеющихся документов недостаточно для вынесения заключения, призывная комиссия может направить гражданина в государственную или муниципальную медицинскую организацию на дополнительное обследование. Направление и бланки медицинского заключения выдаются на руки.

После обследования первый экземпляр заключения передается гражданину для представления в военкомат, а второй остается в медицинской организации. Если закончить обследование до конца работы комиссии в текущем году невозможно, освидетельствование проводится в следующем году.

Если призывник не согласен с категорией годности или решением комиссии, он вправе обжаловать его в досудебном порядке либо обратиться в суд. Такое право предусмотрено статьей 35.1 закона № 53-ФЗ. Перед обжалованием следует получить копию решения и проверить, какие диагнозы, статьи «Расписания болезней» и медицинские документы были учтены.

Частые вопросы

С каким минусом зрения не берут в армию?

При близорукости больше 6 диоптрий в одном из меридианов призывнику ставят категорию «В» (ограниченно годен), больше 12 диоптрий — категорию «Д» (не годен). При близорукости от 3 до 6 диоптрий ставят категорию «Б-3»: призывник подлежит призыву. Пороги для дальнозоркости и астигматизма другие, все они приведены в статье 34 «Расписания болезней».

Берут ли в армию с категорией «В»?

Нет. Категория «В» означает, что человек ограниченно годен к военной службе. Его освобождают от призыва на срочную службу, зачисляют в запас и выдают военный билет.

До какого возраста берут в армию в 2026 году?

Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет. После 30 лет на срочную службу не призывают.

Сколько длится отсрочка по здоровью?

Если призывнику ставят категорию «Г» (временно не годен), отсрочку дают на срок до одного года. После этого его снова направляют на медицинское освидетельствование. По его итогам может быть установлена любая категория — от «А» до «Д».

Что делать, если не согласен с категорией годности?

Решение призывной комиссии можно обжаловать в вышестоящей призывной комиссии или в суде (статья 35.1 закона № 53-ФЗ). Сначала стоит получить копию решения и проверить, какие диагнозы, статьи «Расписания болезней» и медицинские документы комиссия учла.