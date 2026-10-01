Стало известно о состоянии отравившихся в Саратове гимназистов

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге заявил, что семь учеников Национальной татарской гимназии госпитализированы. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни и здоровью нет.

Грайфер уточнил, что за минувшие сутки в стационар попали семь человек с признаками недомогания. По его словам, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Он также пояснил, что состояние ребенка в больнице априори оценивается как средней тяжести, но ближе к удовлетворительному.

Детей поместили в инфекционную больницу. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

До этого в городской администрации рассказали, что накануне вечером несколько гимназистов почувствовали себя плохо и обратились к врачам. В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили случаи острой кишечной инфекции среди детей. Ведомство начало эпидемиологическое расследование.