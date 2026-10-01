Столица соседней с России страны изнемогла от 35 дождливых дней подряд

Токио изнемогает от «дождевой усталости» после рекордных 35 дождливых дней подряд. По мнению экспертов, рекордное количество осадков связано с изменением климата и явлением Эль-Ниньо, из-за которого в Тихом океане сформировался продолжительный фронт высокого давления.

В японской столице уже 35 дней подряд идут дожди, что, по мнению экспертов, связано с изменением климата и явлением Эль-Ниньо, из-за которого в Тихом океане сформировался продолжительный фронт высокого давления, пишет The Guardian.

Рекордное количество осадков привело к резкому росту цен на овощи, негативно сказалось на туристической отрасли и заставило миллионы жителей Токио задуматься о том, увидят ли они когда-нибудь солнце.

По данным агентства, с начала сентября по понедельник на этой неделе в центре Токио выпало 629 мм осадков, что почти в три раза больше нормы.

По сведениям газеты «Майнити симбун», за тот же период в Токио было всего 45,8 солнечных часов, что является вторым самым низким показателем за всю историю наблюдений, а в 14 дней солнце вообще не показывалось.

По словам Хиромити Ито, врача и директора столичной клиники, погода влияет на физическое и психическое здоровье людей. Он рассказал газете Sankei Shimbun, что затяжные дожди, низкое атмосферное давление и высокая влажность могут вызывать головные боли, головокружение и другие симптомы.

К позднему утру среды дождь сменился мелкой моросью, но это может быть только началом: в этом году из-за явления Эль-Ниньо в Тихом океане потеплело, что усилило экстремальные погодные явления, вызванные климатическим кризисом.

«Осенние дождевые фронты задерживаются дольше обычного», — сообщил Масаюки Кёда, сотрудник Японского метеорологического агентства (ЯМА), в интервью Agence France-Presse.

Сезон дождей в Токио обычно начинается в июне, но этим летом дожди шли регулярно, что привело к сильным наводнениям в некоторых районах, отмечает The Guardian. Ранее в этом месяце тайфун «Дуцзюань» вызвал наводнения и оползни в соседней префектуре Тиба, в результате чего погибли восемь человек и были разрушены десятки домов.

На этой неделе метеорологи сообщили, что ещё один тайфун, 26-й по счёту в этом сезоне, движется в северо-восточном направлении и может затронуть регион Канто, где расположен Токио.

В то время как Кёда сказал, что трудно установить прямую связь между изменением климата и продолжительной дождливой погодой в Токио – самой продолжительной с начала наблюдений в 1886 году – агентство сообщило в недавнем отчете, что “глобальное потепление оказывает долгосрочное влияние на погоду в Японии, в том числе из-за увеличения количества осадков”.

Предыдущий самый продолжительный период дождей подряд в Токио продолжался 33 дня с 27 июня по 29 июля 2019 года, отмечает The Guardian.

Продолжительные дожди спровоцировали рост цен на овощи, особенно на листовую зелень, в результате повреждения урожая в сельскохозяйственных районах недалеко от Токио, сообщают СМИ. По сообщениям одного из работников супермаркета в столице, цена на кочан салата-латука выросла более чем вдвое. Жители также жаловались на невозможность высушить белье, из-за чего им приходилось ходить в местную прачечную самообслуживания. Новость о том, что с 27 августа в городе не было ни одного сухого дня, побудила многих людей пожаловаться в социальных сетях на “усталость от дождя”.

“Этот бесконечный дождь, должно быть, виноват в моем плохом настроении, - жалуется один из пользователей соцсети X. - Если вы чувствуете себя измотанным, это не ваша вина”. Другой пользователь задался вопросом, будет ли в городе дождь все 40 дней и 40 ночей, как описано в Ветхом Завете.