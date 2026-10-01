Трамп объявил войну комарам в Вашингтоне

Трамп подписал указ о сокращении популяции комаров в Вашингтоне на 90%

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий радикальное сокращение численности опасных насекомых в американской столице. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, к 2028 году популяция определенных видов комаров в Вашингтоне должна уменьшиться на 90%.

Под удар попали азиатские тигровые комары, желтолихорадочные комары и другие инвазивные виды. На разработку и реализацию стратегии отведено 60 дней. Задача возложена на министра внутренних дел, министра сельского хозяйства и администратора Агентства по охране окружающей среды.

Помимо борьбы с комарами, Трамп распорядился сократить популяцию клещей в столице на 50%. В тексте указа особо оговорено, что программа должна опираться преимущественно на нехимические методы, включая применение биотехнологий.

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