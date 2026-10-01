Трамп объявил войну вашингтонским комарам

Трамп распорядился сократить к 2028 году популяцию комаров в Вашингтоне на 90%

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на сокращение численности кровососущих вредителей в округе Колумбия. Согласно документу, к 2028 году планируется уменьшить популяцию комаров на 90 %, а клещей — на 50 %. Текст указа опубликован Белым домом.

В рамках реализации плана Трамп поручил ряду федеральных ведомств — Агентству по охране окружающей среды (EPA), министерствам внутренних дел и сельского хозяйства, а также администрации общих служб — совместно с Министерством здравоохранения разработать и запустить соответствующую кампанию. На подготовку и старт мер ведомствам отведено 60 дней с момента подписания указа.

Дополнительно EPA наделено полномочиями по регистрации новых методов борьбы с комарами и клещами. Министерству здравоохранения поручено стимулировать разработку способов лечения болезней, переносимых этими вредителями.