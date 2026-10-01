Тренер-бодибилдер с подельником пойдут под суд за торговлю стероидами

В Красноярске задержали тренера и спортсмена за сбыт анаболиков через Telegram

Тренер по бодибилдингу из спорткомплекса «Колизей» в Красноярске и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

Схема работы началась в ноябре 2024 года. Тренер заказывал препараты через интернет-магазин в мессенджере Telegram, оплачивая покупки по QR-коду. Чтобы избежать внимания служб доставки, он получал посылки в отделении СДЭК под видом масла для бороды.

Дома мужчина придавал товару вид: раскладывал ампулы по коробкам, клеил этикетки и голограммы. Стартовый капитал в размере 200 тысяч рублей он взял из личных сбережений. Сбыт осуществлялся среди знакомых спортсменов два-три раза в неделю. Сумма одной сделки варьировалась от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей. Вырученные средства сразу реинвестировались в новые закупки.

В октябре 2025 года организатора схемы задержали. При обыске по месту жительства изъяли нереализованные упаковки. После этого фигурант привлек к делу знакомого из тренажерного зала. Договорились, что тот будет хранить товар у себя и принимать покупателей.

Новую партию стоимостью 800 тысяч рублей заказали на имя сожительницы сообщника, чтобы не светиться. Часть груза пришла до задержания, часть — после. В ноябре 2025 года контрольная закупка состоялась: покупатель пришел за препаратами. После перевода денег обоих мужчин задержали. При обыске изъяли десятки упаковок с сильнодействующими веществами.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Красноярска.

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