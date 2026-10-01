Тягу людей к сладкому в осенний период объяснили

Эксперт Мария Киселева в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказала, почему в осенний период людей тянет на сладкое.

Как заметила собеседница издания, организм человека во время перестройки, подготовки к достаточному долгому, темному и холодному периоду, что требует работы, графика и режима, хочет себя радовать на физиологическом и психологическом уровнях.

Киселева обратила внимание на то, что сокращение светового дня и дефицит витамина D оказывают влияние на нейромедиаторы человека, на его настроение и чувство удовольствия. Спикер подчеркнула, что сладкая еда повышает уровень серотонина.

«В общем, понятно, почему тянет», — отметила эксперт. Она дополнила, что туда же также относится и нарушение режима сна. Киселева заключила, что каждый день люди рано встают, поздно ложатся спать, потому что куча дел, и это тоже «возмещают сладеньким».