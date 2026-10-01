У 16-летнего подростка зуб вырос в необычном месте

Ophthalmology: в Индии у подростка обнаружили зуб, выросший под бровью

Индийские офтальмологи из глазной больницы Аравинда в Мадурае, штат Тамилнад, столкнулись с уникальным случаем: у шестнадцатилетнего пациента был выявлен эктопический зуб, располагавшийся в верхней части глазницы, прямо под бровью. Ранее подобное расположение зуба в медицинской литературе не описывалось. Случай зафиксирован в журнале Ophthalmology.

Подросток обратился к врачам из-за безболезненной припухлости верхнего века, которая держалась около месяца. Травм перед появлением образования не было. При осмотре специалисты заметили два беловатых твердых выступа во внутренней части верхнего века, ближе к носу.

Изначально врачи предположили, что это может быть тератома — редкая опухоль, способная содержать разные виды тканей, включая костную и зубную. Но компьютерная томография выявила структуру, напоминающую полноценный зуб с корнем. Она начиналась от верхней стенки левой глазницы, проходила вперед и выступала наружу двумя фрагментами.

По словам авторов, зубы вне зубного ряда уже описывались в необычных местах — в полости носа, верхнечелюстной пазухе и нижней части глазницы. Но случай с зубом в верхней части орбиты стал первым известным примером такого расположения. «Это был первый случай не только для нас, но и во всем мире», — сообщила Мегхана Танвар, соавтор исследования .

Образование удалили хирургическим путем. Исследование показало зрелую зубную ткань без признаков тератомы, что подтвердило диагноз эктопического зуба. Других аномально расположенных зубов на снимках не обнаружили.

Точная причина появления зуба в глазнице осталась неизвестной. Среди возможных факторов подобных нарушений развития ученые рассматривают особенности формирования тканей, травмы, инфекции и генетическую предрасположенность. Зубы вне нормального зубного ряда встречаются значительно реже обычных нарушений положения зубов. Авторы отмечают, что описанный случай особенно необычен из-за полного выхода зубной структуры за пределы челюсти и ее расположения непосредственно в верхней части глазницы.

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