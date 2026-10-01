Ученые выяснили, что «совам» труднее доработать до пенсионного возраста

Люди, привыкшие поздно ложиться и поздно вставать, могут чаще сталкиваться с проблемами со здоровьем, мешающими продолжать работать. У «сов» вероятность оформления пенсии по инвалидности оказалась примерно в 1,7 раза выше, чем у «жаворонков». Результаты исследования опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Ученые из финского Университета Оулу проанализировали данные 5679 жителей Финляндии. Участники, которым исполнилось 46 лет, отвечали на вопросы о режиме сна, времени максимальной активности и особенностях пробуждения, после чего их распределили по утреннему, вечернему и промежуточному хронотипам.

В течение следующих 12 лет исследователи отслеживали сведения о трудовой деятельности и пенсионном статусе добровольцев. Связь между вечерним хронотипом и более высокой вероятностью получения пенсии по инвалидности сохранялась даже после учета образования и характера работы.

Авторы предполагают, что результат может объясняться состоянием здоровья «сов». Рассогласование внутренних биологических часов с повседневным расписанием способно провоцировать проблемы со сном, а определенные особенности образа жизни также могут отрицательно сказываться на самочувствии.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно вечерний хронотип становится причиной ухудшения трудоспособности. Тем не менее полученные данные указывают на связь режима сна с риском проблем со здоровьем в более зрелом возрасте.

Читайте также:

Названы глaные причины ухудшения качества сна в среднем возрасте.

Врачи назвали худшее время для отхода ко сну.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.