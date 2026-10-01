...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 83.92 94.04
...
 Свежий номер Подписка

Общество 3639

Ученые выяснили, что «совам» труднее доработать до пенсионного возраста

Ученые выяснили, что «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии

Ученые выяснили, что «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Люди, привыкшие поздно ложиться и поздно вставать, могут чаще сталкиваться с проблемами со здоровьем, мешающими продолжать работать. У «сов» вероятность оформления пенсии по инвалидности оказалась примерно в 1,7 раза выше, чем у «жаворонков». Результаты исследования опубликованы в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Ученые из финского Университета Оулу проанализировали данные 5679 жителей Финляндии. Участники, которым исполнилось 46 лет, отвечали на вопросы о режиме сна, времени максимальной активности и особенностях пробуждения, после чего их распределили по утреннему, вечернему и промежуточному хронотипам.

В течение следующих 12 лет исследователи отслеживали сведения о трудовой деятельности и пенсионном статусе добровольцев. Связь между вечерним хронотипом и более высокой вероятностью получения пенсии по инвалидности сохранялась даже после учета образования и характера работы.

Авторы предполагают, что результат может объясняться состоянием здоровья «сов». Рассогласование внутренних биологических часов с повседневным расписанием способно провоцировать проблемы со сном, а определенные особенности образа жизни также могут отрицательно сказываться на самочувствии.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно вечерний хронотип становится причиной ухудшения трудоспособности. Тем не менее полученные данные указывают на связь режима сна с риском проблем со здоровьем в более зрелом возрасте.

Читайте также:

Названы глaные причины ухудшения качества сна в среднем возрасте.

Врачи назвали худшее время для отхода ко сну.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.

Подписаться

Автор:
Финляндия