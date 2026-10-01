В Аэрофлоте рассказали о благотворительном творческом рейсе

Благотворительный рейс из Москвы в Екатеринбург 17 ноября пройдёт с творческой программой на борту. В полёте состоятся литературные чтения в исполнении основателя Фонда Хабенского, народного артиста России Константина Хабенского и российского писателя, сценариста Александра Цыпкина. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В сообщении раскрывается идея этого творческого рейса: рассказы, представленные творческим дуэтом, — возможность оказаться в необыкновенной атмосфере на борту и, одновременно, оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Отмечается, что все средства, вырученные от продажи билетов на рейс, будут направлены на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского — детям и молодым взрослым с опухолями мозга.

В авиакомпании рассказали о многолетней дружбе с Фондом Хабенского: сотрудничество началось в 2022 году. За это время пассажиры –участники программы «Аэрофлот Бонус» передали Фонду более 120 млн миль в рамках программы «Мили милосердия». Это позволило приобрести более 6 000 авиабилетов для подопечных Фонда и их близких, чтобы помочь им вовремя добраться до места лечения и реабилитации.