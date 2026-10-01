В Британии сотни заключенных вышли на свободу по одной причине

В Великобритании порядка 700 заключённых вышли на свободу в рамках правительственной инициативы, направленной на решение проблемы переполненности тюрем, сообщает газета Telegraph.

«Сегодня на свободу вышли 700 заключённых, среди которых были осуждённые за кражи, насильственные преступления и домашнее насилие», — пишет издание.

Как отмечается, все освобождённые провели в заключении менее 575 дней, что составляет примерно треть от назначенного им срока.

По данным Министерства внутренних дел, на конец сентября количество свободных мест в мужских тюрьмах составляло чуть более 1,1 тысячи из почти 85 тысяч, имеющихся в распоряжении учреждений.

В ближайшие 10 месяцев планируется досрочное освобождение около 4,5 тысячи заключённых. В каждую последующую группу будут входить осуждённые с более длительными сроками, причём последняя группа будет включать тех, кто был приговорён к лишению свободы на срок свыше 12 лет, сообщает Telegraph.

С 2024 года британские правоохранительные органы получили возможность отпускать заключённых после отбытия половины назначенного срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по этой программе на свободу вышли около 60 тысяч человек.

Кроме того, в 2025 году правительство рекомендовало судам не направлять в тюрьмы лиц, приговорённых к срокам менее одного года.