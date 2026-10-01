В крупном российском городе ввели режим повышенной готовности из-за выходов медведей

В Новокузнецке введен режим повышенной готовности из-за выхода к людям медведей

В Новокузнецке (Кемеровская область) введён режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в населённых пунктах. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в своём Telegram-канале.

Возросшее количество выходов диких животных в населённые пункты вызывает серьёзную обеспокоенность, отметил он. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей экстренных служб и председателей садовых обществ. В связи с ситуацией в городе введён режим повышенной готовности.

По информации мэра, с начала обострения ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 260 сообщений о появлении медведей.

Для предотвращения возможных конфликтов с дикими животными специалисты рекомендуют: убрать с участков урожай и пищевые отходы, ограничить походы в лес, временно воздержаться от выездов на природу, не готовить пищу на открытом огне, так как запах еды привлекает медведей.

В городе сформированы группы охотников, которые ежедневно патрулируют территории, откуда поступали сигналы о появлении медведей.

В населённых пунктах охотникам запрещено применять оружие, напомнил Ильин. Отлов и нейтрализацию медведей могут осуществлять только сотрудники правоохранительных органов. Полицейские уже успешно обезвредили несколько особей, подчеркнул Ильин.

Читайте также: В российском регионе предложили выплачивать премию за каждого добытого медведя