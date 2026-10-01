В ООН предложили замену смертной казни: есть кое-что страшнее

«12 лет я находился в камере смертников, каждый день ждал своей казни» - это слова участника Всемирного конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Сюй Цзыцзяна (Hsu Tze Chiang), который был ошибочно приговорен к высшей мере наказания и чудом остался жив. Чудом - потому что в его стране все еще практикуется это наказание. Мужчина просил все государства, где смертная казнь есть, отказаться от нее как можно скорее, сославшись на свой случай: если бы его, невиновного, казнили, то исправить ошибку следствия и суда было бы уже невозможно.

На главном криминологическом событии мира (Конгресс ООН проходит раз в пять лет, на этот раз был в Абу-Даби), отдельную секцию посвятили теме смертной казни. Причем послушать, что там говорилось, могли все желающие - на сайте ООН шла трансляция.

Обозреватель «МК», член СПЧ проанализировала доклады выступающих.

Одни из первых на секции Конгресса выступил судьи из Ливана Раджа Абинадер. И это не случайно. Ливан официально отменил смертную казнь всего полтора месяца назад — 11 августа 2026 года. Абинадер рассказал про путь, который проделала эта страна от казней даже за ненасильственные преступления до «пожизненного заключения с каторжными работами» (life imprisonment with hard labour). В Ливане не казнят уже много лет (в последний раз в 2004 году двоих приговоренных расстреляли и одного повесили), но теперь запрет на высшую меру еще и законодательно закреплен. При этом Ливан — первое государство на Ближнем Востоке, полностью упразднившее этот вид наказания на законодательном уровне.

Вообще сегодня осталось уже не так много стран, где смертная казнь по-прежнему практикуется. Одна из них — Тайвань. При том что там регулярно фиксируются случаи судебных ошибок. Жертва такой ошибки - Сюй Цзыцзян. Он был приговорен к смертной казни за похищение человека с целью выкупа. Само преступление было совершено в 1995 году. Основным доказательством вины Сюй были признания двух других подсудимых. Ни отпечатков пальцев, ни записей телефонных переговоров или каких-то других вещественных доказательств не нашли. Более того, у Сюй Цзыцзяна было алиби. Но суд почему-то все это не учел. Мужчина провел 16 лет в тюрьме, из которых 12 лет находился в камере смертников. Он прошел через 8 повторных судебных разбирательств, пока наконец не был полностью оправдан.

Дело Сюй Цзыцзяна стало одним из самых известных случаев судебной ошибки на Тайване и символом необходимости отмены смертной казни. За время его заключения на Тайване было казнено 180 человек.

Представитель Монголии Оюнгэрэл Цэдэвдамба рассказала о том, что произошло в стране после отмены смертной казни, как это восприняло общество. К сведению, Монголия полностью отменила смертную казнь относительно недавно, в 2017 году. Так вот, по ее словам, преступность после этого не выросла, а наоборот, снизилась. И общество стало чувствовать себя спокойнее.

На секции была озвучена позиция ЕС и ООН, которую занесли в протокол всего Конгресса: смертная казнь квалифицируется не просто как нарушение права на жизнь, но и как «пытка» и «оскорбление человеческого достоинства» для самих осужденных и их родственников. Там же подчеркивалось, что казнь «не является эффективным инструментом контроля над преступностью» и несет риск казни невиновных.

В целом сегодня в мире осталось всего 50 с небольшим стран, где разрешена смертная казнь. А применяется она и вовсе лишь в 17, включая Китай, Северную Корею, Иран и США. Участники секции обсуждали возможности дипломатического убеждения этих государств отказаться от страшного и необратимого наказания. Меж тем так совпало, что утром следующего дня (30 сентября 2026 года) в штате Теннесси должны были казнить 50-летнюю Кристу Пайк, осужденную за убийство сокурсницы в 18 лет. Как потом окажется, несмотря на две введенные смертельные инъекции, женщина выжила...

Что же предлагали на Конгрессе ООН вместе смертной казни?

Исследователи Кэтрин Эпплтон и Зинат Джимада представляли выводы глобального анализа пожизненного заключения. Их позиция: пожизненное заключение без возможности пересмотра (life without parole) также может нарушать человеческое достоинство, если не предусматривает механизмов реабилитации и не дает никакой надежды на освобождение.

Модератор секции представитель Penal Reform International (Международная тюремная реформа Джером Мангелинкс задавал тон дискуссии в сторону реформирования пенитенциарной системы как таковой. Исследователи из нескольких университетов представили доклады о связи между психическим здоровьем, условиями в тюрьмах и преступностью. Если в двух словах: чем человечнее тюрьмы, тем ниже рецидив. Они также доказывали, что в ряде случаев альтернативой помещения за решетку должна быть реабилитация.