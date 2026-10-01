В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка

В РФ в 2027 году увеличат единовременное пособие при рождении ребенка

Сегодня, 1 октября, стало известно, что Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей в следующем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При этом максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит отметку в 1,1 миллиона рублей. Материнский капитал на второго ребенка превысит миллион рублей. Однако при этом семья не должна была получать маткапитал на первого ребенка.

А максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян составит более 95,5 тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в следующем году в России минимальный размер оплаты труда будет увеличен. Речь идет о сумме в 28,9 тысячи рублей.

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