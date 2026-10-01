В России спрогнозирован грибной бум после первых заморозков

Миколог Никита Комиссаров в беседе с Life.ru рассказал, что первые заморозки еще не поставили точку в грибном сезоне и после них можно ожидать новую волну грибов.

По словам эксперта, заморозки на днях были не очень сильные и показатели температуры не опускались ниже нуля надолго, в связи с чем он полагает, что с уверенностью можно ожидать вторую волну подношения целого ряда грибов, а именно вешенок обыкновенных, фиолетовых рядовок и осенних опят.

Как заметил Комиссаров, когда ночные температурные значения станут стабильно отрицательными, а днем сохранится плюс, состав находок изменится. Согласно прогнозу спикера, ближе к середине октября в лесах можно будет встретить зимние опята, осенние вешенки и зимние лисички.

Эксперт добавил, что время для сбора привычных осенних видов ограничено, но сама «тихая охота» еще может продолжиться.