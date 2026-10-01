В российском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пензы. Об этом сообщила Росавиация в своих соцсетях.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется следить за информацией авиакомпаний и аэропорта, чтобы своевременно узнавать об изменениях в расписании рейсов.

Ранее меры предосторожности ввели в аэропорту Сочи Краснодарского края. Ограничения затронули воздушную гавань уже второй раз за сутки.

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