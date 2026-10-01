В российском регионе предложили выплачивать премию за каждого добытого медведя

Губернатор Томской области Владимир Мазур дал поручение разработать комплекс мер по стимулированию охотников на медведей, включая возможность выплаты вознаграждений за каждого добытого хищника.

В своём канале в «Максе» глава региона подчеркнул, что проблема с медведями в сибирских регионах остаётся актуальной.

В Томской области, как и в других регионах Сибири, продолжается проблема выхода медведей к населённым пунктам, что представляет серьёзную опасность для людей. Мазур поручил правительству региона оперативно разработать различные меры по стимулированию охотников. В частности, специалисты готовят предложения о введении вознаграждений за каждого добытого медведя.

По последним данным, с начала весны в России зафиксировано не менее 22 смертельных случаев в результате нападений медведей на людей. Два таких инцидента произошли в Бурятии, три — на Камчатке, по одному — в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае жертвами нападений стали семь человек, в Иркутской и Томской областях — по три человека, в Республике Алтай — один человек.