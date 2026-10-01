В российском регионе выявили загрязнение атмосферы

Посты Обь-Иртышского УГМС выявили в Кировском округе Омска превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом рассказали представители ведомства.

Данные взяты за 30 сентября. Сообщается, что концентрация загрязняющих веществ превышена примерно в 2-4 раза. Однако о каком именно веществе речь – не сообщается.

При этом в августе в Омске выявили превышение содержания диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, изопропилбензола. Предприятия призвали снизить выбросы в атмосферу. В ближайшее время в регионе введут режим неблагоприятных метеоусловий.

Ранее наше издание сообщало, что столица Малайзии Куала-Лумпур и соседний Сингапур вышли на лидирующие позиции в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Причиной резкого ухудшения экологической обстановки стал плотный трансграничный смог, вызванный масштабными лесными пожарами на индонезийском архипелаге.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX