В школах РФ внедрён учебный комплекс по распознаванию манипулятивных техник

В российские школы внедрили методику по цифровой безопасности

Генеральная прокуратура России разработала методический комплекс, направленный на формирование у школьников навыков безопасного поведения в цифровой среде и умения распознавать манипулятивные техники. Комплекс уже внедрён в учебный процесс. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая на 24-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС.

По словам Гуцана, наряду с осуществлением надзорных функций прокуроры сами выступают значимым звеном системы профилактики.

В частности, для формирования у старшеклассников навыков безопасного поведения в цифровой среде, включая распознавание манипулятивных техник, был разработан методический комплекс по предупреждению экстремизма и терроризма.

Генпрокурор отметил, что комплекс получил экспертное одобрение и внедрён в учебный процесс.

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