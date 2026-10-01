Вице-мэр Ракова: Москва расширила сеть мобильной вакцинации двумя необычными площадками

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в российской столице открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа, а именно на Воробьевых горах и в парке «Зарядье».

«Мы стараемся сделать так, чтобы возможность позаботиться о себе всегда была рядом — по дороге на работу, во время прогулки или отдыха. Поэтому открываем пункты вакцинации от гриппа в популярных городских пространствах», — рассказала заместитель мэра.

Ракова обратила внимание на то, что на Воробьевых горах для этого была выбрана кабинка канатной дороги, популярной у москвичей и гостей российской столицы. Она указала, что кабинка была превращена в арт-объект, где можно сделать прививку от гриппа. Вице-мэр поделилась, что еще один пункт открылся в парке «Зарядье», где, в свою очередь, павильон стал частью ландшафта.

«Теперь сделать прививку вне поликлиники москвичи могут уже в 20 мобильных пунктах вакцинации», — отметила замглавы российской столицы.

По словам Раковой, на время проведения вакцинации кабинка Московской канатной дороги с медицинским пунктом останется неподвижной, а другие продолжат курсировать через Москву-реку, но с необычным оформлением. Вице-мэр раскрыла, что одна из кабинок была стилизована под вирус, тогда как на следующих за ней разместили надпись «Держи дистанцию от гриппа». Это сделано для того, чтобы привлечь больше внимания к сезонной профилактике инфекционного заболевания и напомнить о важности заботы о здоровье.

Пункт находится рядом со входом на станцию канатной дороги на улице Косыгина. Он работает по понедельникам с 14:00 до 20:00, со вторника по воскресенье — с 11:00 до 20:00. Кроме того, в центральной части парка «Зарядье» установили отдельный оранжево-красный павильон. Там можно пройти вакцинацию по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 20:00.

Всего в российской столице работает 20 мобильных пунктов, 18 из которых расположен в непосредственной близости от станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в разных районах столицы, в том числе в Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах. Все мобильные пункты работают ежедневно, предварительная запись не требуется.

Отмечается, что перед вакцинацией врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. В среднем вся процедура занимает 10–15 минут. С собой достаточно взять паспорт, а при наличии — полис обязательного медицинского страхования.

Сделать бесплатную прививку от гриппа также можно во всех столичных поликлиниках. Запись на вакцинацию доступна в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Детям же делают прививки в школах и детских садах с согласия родителей или законных представителей, а организации и предприятия могут пригласить выездную медицинскую бригаду, чтобы сотрудники прошли вакцинацию на рабочем месте.

Соответствующая процедура позволяет снизить риск заболевания гриппом и развития тяжелых осложнений. Для профилактики применяют инактивированные вакцины — они не содержат живого вируса и не могут вызвать грипп. Состав препаратов ежегодно обновляют с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и прогноза по штаммам, ожидаемым в новом эпидемическом сезоне.

Подробнее о вакцинации против гриппа и адресах мобильных пунктов можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы, а на странице проекта «Здравоохранение» на портале mos.ru можно узнать о том, как проходила реконструкция городских поликлиник и стационаров, а также о внедрении цифровых сервисов и технологий на основе искусственного интеллекта.