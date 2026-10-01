Возраст мозга научились определять по речи

Ученые создали систему на основе машинного обучения, которая оценивает биологический возраст человека по речи. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В исследовании участвовали 2928 человек. Среди них были здоровые люди и пациенты с легкими когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Алгоритм анализировал сотни характеристик речи. В том числе скорость, паузы, высоту голоса, словарный запас, эмоциональную окраску и построение фраз. Система определяла «речевой возраст» и сравнивала его с реальным.

Оказалось, что у людей с более старым «речевым возрастом» чаще были и другие признаки ускоренного старения. Их мозг выглядел старше по данным нейровизуализации, эпигенетический возраст был выше, а память и мышление хуже. У пациентов с деменцией речь чаще соответствовала более старшему возрасту. Чем больше была разница, тем сильнее проявлялись когнитивные нарушения.

Ученые считают, что запись речи может стать доступным способом наблюдения за старением мозга без сложных обследований.

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио повторно проанализировали данные исследования SPRINT и выяснили, что даже умеренное снижение артериального давления замедляет повреждение мелких сосудов мозга, что снижает риск инсульта и деменции. Результаты работы опубликованы в журнале eClinicalMedicine.