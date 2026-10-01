Врач рассказал о верном признаке нахождения человека в нескольких днях от смерти

Считается, что умирающие видят умерших близких за несколько дней до смерти, и эти визиты, как правило, касаются нерешённых проблем и дают пациентам чувство завершённости. Доктор Кристофер Керр, основываясь на 1500 интервью, отмечает: люди, с которыми при жизни были сложные отношения, не появляются в этих видениях, а большинство пациентов описывают взаимодействие как позитивное.

В жизни очень мало вещей, в которых можно быть уверенным, но одна из них заключается в том, что однажды всё закончится. И хотя никто не в состоянии предсказать точный момент своей смерти, есть определённые тревожные признаки, которые указывают на то, что человек вот-вот покинет этот мир.

Врач рассказал, что многие его пациенты испытывают за несколько дней до смерти. По словам доктора Кристофера Керра, многим людям, которые близки к концу жизни, видятся умершие близкие или те, кто заботился о них при жизни. Специалист заявил, что эти пациенты убеждены в том, что то, что они видят, не галлюцинация.

«Между человеком во сне и спящим очень мало говорится, но, кажется, всё понятно, — объяснил Керр. — И что, на мой взгляд, самое интересное, я занимаюсь этим уже 27 лет. У меня никогда не было пациента, который спрашивал бы меня: "Как вы думаете, что это значит?"».

Далее он объяснил, что умирающие пациенты знали, кто из умерших близких навещал их, и что тех, с кем у них могли быть сложные отношения при жизни, там не было. Кроме того, большинство из тех, с кем он беседовал, утверждали, что это взаимодействие было позитивным и давало людям уверенность в том, что их будет ждать в загробной жизни. Доктор Керр привёл конкретный пример: он рассказал о женщине по имени Джули, чья мать Джин начала видеть свою собственную мать, сидящую в кресле в комнате, в которой они находились. Она вспомнила, как её мама говорила: «Мама сидит в кресле напротив и ждёт меня, и она хочет, чтобы я знала, что она будет рядом со мной». Из рассказа Джин также следует, что её навещали отец, дядя и шурин, и что она наладила непростые отношения с собственной матерью перед её смертью. Она рассказала о встречах: «Я лежала в постели, а люди очень медленно проходили мимо меня. С правой стороны я не был знаком, но все они были очень дружелюбны и, проходя мимо, касались моей руки. А с другой стороны были люди, которых я знал».

Хотя Керр не смог сказать, были ли эти видения реальными или нет, он отметил, что многие из них, по-видимому, касались нерешённой проблемы в жизни этого человека, и что эти визиты давали пациентам шанс на «духовное» исцеление и завершение своей жизни перед смертью.

«В конце концов, вы почти становитесь единым целым, когда возвращаетесь в семью, — объяснил он. — Вы, безусловно, несёте потери. Вы потеряли людей, которые остались в вашем сердце, и они возвращаются к вам. И это своего рода исцеление».

Далее он напомнил, что умирание — это постепенный процесс, и для большинства людей смерть наступает во время глубокого сна, а не когда они бодрствуют.

«Люди не умирают в бодрствующем состоянии. Они умирают в глубоком сне. И вы не сможете достичь этого, если не будете чувствовать себя комфортно. И, кажется, все понимают это с физической точки зрения, — заключает Керр. — Но психологически, экзистенциально, вы также должны обрести покой».