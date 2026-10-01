Врачебная ошибка в Огайо: пациентке по ошибке отрезали здоровую ногу

Жительница американского штата Огайо Шэрон Джекс подала масштабный судебный иск против руководства больницы после того, как во время планового хирургического вмешательства врачи ампутировали ей не ту конечность. Пациентке требовалось удаление части правой ноги ниже колена из-за онкологического диагноза, однако операционная бригада ошибочно отсекла здоровую левую ногу.

В результате трагической ошибки врачей женщине впоследствии пришлось удалить и пораженную опухолью правую конечность, из-за чего она осталась без обеих ног. По заявлению стороны защиты, ведущий хирург заранее нанес четкую предоперационную маркировку на подлежащую ампутации ногу, и эта отметка оставалась нетронутой даже после удаления здоровой конечности.

Администрация клиники официально признала грубое нарушение действующих регламентов безопасности в операционном блоке. Все медицинские сотрудники, входившие в состав проводившей операцию бригады, были немедленно отстранены от занимаемых должностей. Пострадавшая требует полной финансовой компенсации за полученную инвалидность, понесенные медицинские расходы и моральные страдания.

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