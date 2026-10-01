Япония планирует запустить в общество 10 млн роботов с ИИ

Японское правительство поставило цель: к 2040 году на рабочих местах в стране должно появиться 10 млн оснащённых ИИ роботов. Таким способом власти намерены закрыть нехватку сотрудников, которая усиливается из-за старения жителей и уменьшения их числа. Об этом пишет Japan Today.

Нехватка людей уже ощущается в здравоохранении и промышленности. Организации всё чаще видят в машинах средство для рутинных операций, которые некому выполнять. По расчётам ООН, которые приводит TechRadar, к 2040 году в Японии останется около 112,2 млн жителей — на 6,2% меньше, чем ожидается в 2030-м. Медианный возраст дойдёт до 54 лет, 35,3% населения будут старше 65, а доля детей до 15 лет упадёт до 10,4%.

Пример — D1, колёсный гуманоид от стартапа Zeals, показанный в августе. Его рост 129 см, он рассчитан на помещения, имеет камеру для распознавания лиц и общения, а руками может поднимать до 5 кг. Цена начинается с 5 млн иен. В конце августа робота проверили в больнице Juko Osu в Нагое: он подсказывал посетителям дорогу и убирал столы в обеденной зоне. Zeals хочет выпустить 100 таких машин к марту 2027 года, а затем довести их суммарную работу до 10 тыс. часов. Софт и ИИ компания делает сама, но комплектующие пока берёт у поставщиков из США и Китая, рассчитывая позже перейти на японские детали.

Машины проникают и в другие области. Kakuichi из префектуры Нагано в апреле 2027 года примет китайского гуманоида Miyazawa Noah как «нового выпускника». Его планируют использовать в производстве, продажах и других подразделениях, чтобы обучать на реальных задачах.

Бизнес одновременно считает риски. Mitsui Sumitomo Insurance вместе с Zeals готовит страхование для пользователей D1, ориентируясь на отели, больницы, промышленные и логистические компании. Страховщик указывает на возможный вред людям или имуществу, а также на утечки данных при кибератаках. Роботизация рассматривается как один из вариантов реакции Японии на нехватку кадров, однако её хозяйственный результат и дополнительные опасности ещё требуют практической проверки.

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