За незаконную добычу янтаря в Балтийском море возбуждено уголовное дело

Полицейские и пограничники задержали 36-летнего жителя Калининграда, подозреваемого в незаконной добыче янтаря в Балтийском море у побережья Светлогорска. У мужчины изъяли более 2,6 килограмма янтаря, моторную лодку, а также оборудование и снаряжение для промысла. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Светлогорский» совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области задержали жителя областного центра с поличным.

Это произошло в ходе патрулирования акватории Балтийского моря в районе Светлогорска. Мужчина вёл добычу солнечного камня, используя водолазное снаряжение и специальное оборудование для размыва морского дна.

В полиции установили, что в ноябре 2024 года калининградец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Этот факт стал основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 255 УК РФ — нарушение правил охраны и использования недр. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.

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