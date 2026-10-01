Заммэра Горбенко: «Мой спортивный район» делает занятия спортом доступными для горожан

Представители пресс-службы Департамента спорта Москвы сообщили, что в российской столице стартовал осенний сезон проекта «Мой спортивный район».

Согласно сообщению столичного Департамента спорта, в новом сезоне участникам будут доступны тренировки по шести направлениям. В частности, горожане старше 16 лет смогут присоединиться к занятиям по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу, растяжке и – впервые в истории проекта – по бегу; совершеннолетние москвичи смогут посещать еще и фитнес-тренировки.

«Мы продолжаем активно развивать массовый спорт в столице. Четвертый осенний сезон проекта мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина “Мой спортивный район” предложит участникам широкий выбор тренировок, проведение которых запланировано на более чем 50 площадках в 47 районах города», — приводятся в публикации слова заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Александра Горбенко.

По словам Горбенко, бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить на спортивных площадках во дворах, в парках и других городских пространствах. Одной из отличительных особенностей проекта вице-мэр назвал использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом, а основная его задача – сделать регулярные занятия спортом еще более доступными для москвичей.

Отмечается, что в рамках соответствующего проекта планируется проведение более 1,2 тысячи занятий. Присоединиться к группам можно бесплатно. Для этого требуется выбрать удобную площадку, дату и время на сайте и заранее зарегистрироваться. На тренировку рекомендуется приходить за 5–10 минут до начала в удобной спортивной одежде и обуви по погоде.

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» завершился 30 сентября, и он стал самым масштабным для проекта. Свыше 154 тысяч человек приняли участие в тренировках на свежем воздухе, которые проходили более чем на 140 площадках в 96 районах столицы. Такие практики воплощают столичную философию здорового долголетия: физическая активность помогает снять накопившееся напряжение, восстановить внутренний баланс и укрепить здоровье.

В минувшем сезоне для занятий появилось 36 новых площадок, в том числе в районах Аэропорт, Даниловский и Коньково. Продолжил работу и спецпроект «На высоте»: тренировки по танцевальному фитнесу, йоге, растяжке и зумбе проходили на 16 крышах городских зданий, в том числе районных центров «Место встречи». Впервые присоединиться к занятиям могли москвичи от 16 лет.

Кроме того, горожане катались на коньках на открытом летнем катке в Олимпийском комплексе «Лужники». Билеты на тренировки заканчивались быстро — почти сразу после открытия записи. Продолжил работу и клуб «Культура бега», который объединяет тренировки с рассказами экспертов в области спорта, питания, архитектуры и истории Москвы, а также с прогулками по живописным местам города. Каждая пробежка проводится в сопровождении тренера, который проводит разминку и заминку, а также в ней принимает участие приглашенный эксперт.

Уточняется, что с 1 октября началась осенняя программа. В новом цикле для жителей российской столице будет проведено свыше 1,2 тысячи занятий более чем на 50 площадках в 47 районах города, а именно во дворах, парках и других востребованных у жителей пространствах.

Занятия проведут профессиональные тренеры. Участие бесплатное — достаточно выбрать удобное место, дату и время и заранее зарегистрироваться на сайте. Занятия организуют рядом с домом и на других городских площадках, поэтому для них не придется существенно менять привычный график.