Женя Малахова позвала Киркорова на новоселье: «Могу взять плащ-палатку»

Певица и актриса Женя Малахова не так давно рассказала «МК», что вынуждена жить под одной крышей со свекровью. Дело в том, что строительство дома в хорошем районе, где она купила с мужем квартиру, задержали. В итоге певица с мужем и детьми денно и нощно находилась в тесном семейном кругу и с надеждами на скорейший въезд. И вот это случилось: бывшей солистке группы REFLEX выдали ключи. Своими эмоциями и она поделилась с корреспондентами «МК».

- Мне на самом деле еще повезло, потому что у нас не на очень долго задержали стройку, в отличие от многих других. Я в принципе отнеслась к этому философски: привыкла оправдывать людей. К тому же я понимаю, что сейчас достаточно сложная ситуация: мы действительно все должны друг друга понимать, принимать. Слава богу, мне было, где жить во время строительства. Мы поселились у родителей мужа. Вот получили ключи, как заедем — никого туда не пущу. (Смеется.)

- А сейчас там совсем нельзя жить?

- Я в принципе могу взять плащ-палатку и туда заехать — ключи у меня уже есть. (Улыбается.) Нет, на самом деле там просто все действительно в состоянии ремонта.

- Когда планируете новоселье?

- Я думаю, что через несколько месяцев, - будем реалистами. У меня уже есть дизайн-проект, я не одну квартиру построила.

- В каком стиле будете делать жилище?

- Я люблю все в спокойных тонах. Я непритязательный человек, но выбираю все самое лучшее.

- Главный вопрос: какая будет фишка в вашей квартире?

- Я вот думаю, чем бы вас удивить после квартиры Филиппа Киркорова! (Смеется.) У меня будет две кухни. Я очень люблю гостей и очень хочу, чтобы была зона, где мы бы могли с моими друзьями, коллегами по цеху отдыхать. Я против ресторанов, я за семейный уют. Ну а вторая кухня будет для детей. Я просто очень хочу хотя бы иногда закрывать дверь на кухню, чтобы они не шантажировали меня из разряда: «Мам, я есть хочу». Мать отдыхает!

- Кого из звезд позовете на новоселье?

- Я бы с удовольствием пригласила и накормила Филиппа Бедросовича. Поэтому передайте ему при случае...