Журналист обнародовал юридические требования в связи с «вопиющей ложью» брата принцессы Дианы

Спустя почти три десятилетия после похорон принцессы Дианы спор между британским журналистом Пирсом Морганом и графом Чарльзом Спенсером разгорелся с новой силой. Морган обнародовал требования своих юристов изъять новую книгу о леди Ди, написанную братом погибшей, из продажи и уничтожить остатки тиража, оспаривая утверждения о фотографиях из спортзала и о его реакции на приглашения на похоронную церемонию. Спенсер уже принёс извинения за одну ошибку, но Морган настаивает на возмещении убытков.

Бывший ведущий программы «Доброе утро, Британия» Пирс Морган выложил в социальных сетях то, что он назвал доказательством спора, опубликовав письмо, отправленное его адвокатами в издательство в связи с претензиями, высказанными о нём в новой книге Спенсера. Морган обвинил аристократа в публикации «вопиющей лжи» о нём. Издательство заявило, что ошибка будет исправлена в будущих изданиях. Но скандал разгорелся с новой силой, когда Спенсер стал отрицать, что Морган подавал на него в суд, во время интервью с Тиной Браун в США.

«После опровержения графом Спенсером того, что я подаю в суд на него за публикацию клеветнической лжи обо мне в его книге, вот юридическая переписка между мной и юристами издателей новой книги», — заявил журналист.

Документы показывают, что его адвокаты оспаривают то, что они называют «ложными и наносящими ущерб» заявлениями, содержащимися в книге. Спорный отрывок о фотографиях из спортзала касается изображений Дианы, тайно сделанных в тренажёрном зале в западном Лондоне. После публикации в 1993 году они вызвали скандал, связанный с конфиденциальностью. Но есть несостыковка: Морган возглавил The Daily Mirror только в 1995 году, до этого он редактировал News of the World. В аккаунте Спенсера было опубликовано публичное извинение: «Как для историка, графу важна точность. Поэтому он хотел бы пояснить, что его предположение было неверным. Граф Спенсер приносит извинения Моргану за эту ошибку».

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы положить конец всё более ожесточённой публичной перепалке. Морган также оспаривает воспоминания Спенсера о разговоре, имевшем место на похоронах Дианы после её смерти в Париже в августе 1997 года. Дело в том, что Спенсер вспоминает, как был «ошеломлён», узнав, что редакторы газет, по-видимому, были приглашены на похороны его сестры. Он утверждает, что впоследствии приглашения были отозваны, утверждая, что Морган плохо отреагировал, когда ему сообщили, что он не сможет присутствовать. По словам Спенсера, Морган «зарычал от досады, прежде чем повесить трубку», и был единственным редактором, который выглядел «угрюмым» по поводу этого решения. Морган отверг эту версию событий, настаивая на том, что он не был «ни угрюмым, ни раздражённым» во время разговора, а наоборот, вёл себя «очень уважительно».

Его адвокаты потребовали значительно большего, чем просто исправления в будущих тиражах. Согласно переписке, опубликованной Морганом, его команда юристов потребовала изъять книгу Спенсера из продажи, а оставшиеся экземпляры — уничтожить. Они также потребовали возмещения убытков, которые Морган хочет выплатить Королевскому фонду.

Граф Спенсер, как известно, произнёс надгробную речь на похоронах своей сестры в Вестминстерском аббатстве, в которой рассказал о пристальном внимании СМИ и общественности, с которым она сталкивалась в течение своей жизни. Морган был одним из самых известных редакторов британских таблоидов в течение нескольких лет после смерти Дианы, оставаясь в The Daily Mirror до 2004 года, прежде чем начать карьеру на телевидении, которая включала в себя «Доброе утро, Британия», «Истории жизни Пирса Моргана» и «Пирс Морган без цензуры».