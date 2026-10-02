«Аэрофлот» обратился к классике советской плакатной афиши

Ретро-стиль вновь становится заметной частью современной визуальной культуры - в том числе в оформлении туристических и авиационных проектов. Знакомые образы прошлых лет снова становятся популярными и находят новое место в современном дизайне. Как отмечается в пресс-службе компании, «Аэрофлот» обратился к эстетике собственной плакатной рекламы, соединив ее с современным представлением о путешествиях и сервисе. Таким образом, вспоминая свой пройденный опыт.

В основе проекта «Отдых начинается в полёте» - образы популярных у российских туристов зимних направлений: ОАЭ, Китая, Вьетнама и Турции. К тому же, при создании визуальных материалов команда отказалась от использования искусственного интеллекта.

Плакаты и мультипликацию в ретро-стиле создал российский художник и иллюстратор Василий Кармазин. Как отмечается, его работы были выбраны среди девяти участников творческого тестового задания. От художника требовалось передать настроение каждого направления, сохранить характерную стилистику ретро-плакатов и одновременно наполнить ее новым содержанием.

Вдобавок, визуальная концепция обращается не только к внешнему виду советской плакатной школы, но и к эмоциям, связанным с ожиданием путешествия. В компании отмечают, что через художественные образы хотели показать сочетание технологичности и заботливого отношения к пассажирам.

По словам директора департамента продаж и маркетинга авиакомпании Виталия Лапина, обращение к культурному наследию Аэрофлота - не просто переосмысление узнаваемой эстетики. Компания тем самым заявляет о том, что в центре философии авиакомпании всегда остаётся пассажир.